92-Jährige erschießt in den USA 72-jährigen Sohn

Die Seniorin wollte nicht in ein Pflegeheim umziehen - © APA (dpa/Archiv)

Weil sie nicht ins Pflegeheim wollte, soll eine 92 Jahre alte Frau in den USA ihren Sohn erschossen haben. Das teilte die Polizei im Maricopa County im US-Staat Arizona am Dienstag mit. Demnach hatte Anna B. am Montag zwei Pistolen in den Taschen ihres Bademantels versteckt und ihren 72 Jahre alten Sohn in seinem Schlafzimmer in Fountain Hills konfrontiert.