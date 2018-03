95.000 Euro für energetische Reinigung: Causa schwappt nach Salzburg

Wie berichtet, wurde im Zuge des Baus des Wiener Krankenhauses Nord ein “Bewusstseinsforscher” für 95.000 Euro engagiert, der am Grundstück u.a. “Energieflüsse gereinigt” hat. Bei dem Energetiker handelt es sich laut Medienberichten um einen ehemaligen Autohändler aus dem Salzburger Flachgau.

Aus dem Leistungsprotokoll, aus dem die „Krone“ zitierte, wurde der Salzburger unter anderem mit folgenden Aufgaben betreut: “Sämtliche natürliche am Grundstück vorhandene Energieflüsse wiederherstellen und reinigen”, “Alle nicht natürlichen Energieflüsse neutralisieren” oder “Anhebung der Schwingungen auf das höchstmögliche Niveau”. Der Energetiker hielt darin außerdem fest, dass man einen Schutzring um die Gebäude legen habe können, “der verhindert, dass negativen Energien des Umfelds Einfluss auf das Haus und die Menschen darin nehmen”.

Der Flachgauer, der vor einigen Jahren unter anderem auch ein Forschungszentrum für Bewusstsein gründete, wollte bislang keine Stellungnahme zum Fall abgeben, er sei seinen Auftraggebern zur Verschwiegenheit verpflichtet, wird er vom ORF zitiert. Auf Twitter findet die Causa jedoch regen Anklang:

Beim #khnord -Energetiker muss ich an einen weisen Satz denken, den mir Ex- @skrapid Sportdirektor #Schulte mal gesagt hat. Sinngemäß: Jeden Tag in der Früh steht irgendwo ein Depperter auf, den gilt es zu finden. Der Bewusstseinsforscher ist offenbar in #Wien fündig geworden.

— David Mayr (@dm_1510) 16. März 2018