95.000 Menschen besuchten Art Basel

Die Besucherzahl aus dem Vorjahr konnte wieder erreicht werden - © APA (KEYSTONE)

Rund 95.000 Besucher haben in den vergangenen sechs Tagen die 49. Ausgabe der Art Basel besucht. Das sind etwa so viele wie im vergangenen Jahr. Die Messeleitung zeigte sich nach dem Abschluss am Sonntag zufrieden.