9,5 Jahre Haft für Mutter von toten Babys in Gefrierschrank

In diesem Haus fanden die Wahnsinnstaten statt - © APA (dpa/Archiv)

Im Prozess um zwei tot in einem Tiefkühlschrank gefundene Neugeborene ist die Mutter in der deutschen Stadt Halle zu neuneinhalb Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt worden. Die 46-Jährige hatte in dem Verfahren gestanden, 2004 und 2008 jeweils ein Neugeborenes in das Eisfach gelegt und so getötet zu haben.