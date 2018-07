“A Padmore Cycle” bei Bregenzer Festspielen abgesagt

Bereits vor einer Woche hatte Padmore seine Rolle in der Opern-Uraufführung “Das Jagdgewehr” von Thomas Larcher abgesagt. Die von Larcher für Padmore komponierte Rolle des Dichters in der von Karl Markovics inszenierten Produktion, die am 15. August Premiere hat, übernimmt deshalb der irische Tenor Robin Tritschler.

Beim Orchesterkonzert mit dem Symphonieorchester Vorarlberg (SOV) am 19. August wird Sophia Burgos für den britischen Sänger einspringen. Anstelle der vorgesehenen “Nocturne” von Benjamin Britten wird sie den Liederzyklus “Illuminations” des Komponisten zur Aufführung bringen. Die aus den USA stammende Sopranistin ist dem Bregenzer Publikum aus der letztjährigen Uraufführung von “To the Lighthouse” auf der Werkstattbühne bekannt. Die zwei weiteren Werke (Brittens Matinees musicales op. 24 und Ludwig van Beethovens Symphonie Nr. 2 D-Dur op. 36) der Konzert-Matinee bleiben unverändert im Programm,

Zur Rückerstattung der Tickets für “A Padmore Cycle” können Betroffene die Original-Eintrittskarten bis 20. August unter Angabe ihrer Bankdaten (IBAN und BIC) an die Bregenzer Festspiele zurück senden (Bregenzer Festspiele GmbH, Ticket Center, Platz der Wiener Symphoniker 1, 6900 Bregenz). Print@home-Tickets können ebenfalls bis spätestens bis 20. August per Mail an zurück geschickt werden. Weitere Informationen unter 05574/4076 oder im Ticket Center der Bregenzer Festspiele.

(APA)