A1: Lkw-Lenker schwer verletzt bei Horror-Crash in Thalgau

Der Fahrzeuglenker wurde im Führerhaus eingeklemmt. Feuerwehrleute aus Thalgau befreiten den Verletzten mithilfe einer Bergeschere aus dem Wrack. Der 33-jährige Türke wurde mit schweren Verletzungen vom Roten Kreuz ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.

Der Unfall sorgte für Behinderungen im Verkehr auf der A1.

A1 vollgesperrt nach Lkw-Crash

Der Unfall passierte um 1.40 Uhr in Fahrtrichtung Salzburg. Laut Polizei wurde die A1 wegen der Bergungsarbeiten in diesem Bereich bis 4.25 Uhr gesperrt – der Verkehr lief noch bis in die Morgenstunden stockend. Die Ursache des Unfalls war vorerst unklar.

