Zwei Verletzte bei Unfällen, A1 knapp zwei Stunden gesperrt

Der erste Unfall passierte kurz nach dem Lieferinger Tunnel bei der Ausfahrt Salzburg-Mitte. - © FMT-Pictures/MW

Viel Geduld mussten die Verkehrsteilnehmer am Mittwoch im Feierabendverkehr auf der Westautobahn (A1) in Salzburg aufbringen. Nach zwei Unfällen beim Lieferinger Tunnel bzw. bei der Auffahrt Kleßheim musste die Autobahn in Fahrtrichtung Wien jeweils gesperrt werden. Auch auf den Ausweichrouten über die Stadt Salzburg kam es zu Verzögerungen.