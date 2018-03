A10: Verletzte bei Crash im Ofenauertunnel

“Zwei Menschen wurden mit leichten Verletzungen ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert”, gab Johanna Pfeifenberger vom Salzburger Roten Kreuz gegenüber SALZBURG24 an. Ein Sprecher der Asfinag gab gegenüber der APA an, dass drei Lkw und zwei Pkw in den Unfall verwickelt waren. Eine Person musste dabei offenbar mittels Bergeschere aus dem Fahrzeug geschnitten werden.

Ofenauertunnel komplett gesperrt

Wegen des Unfalls musste der Ofenauertunnel zur Gänze gesperrt werden. Auf der Ausweichstrecke, der B159, kam es im Bereich Golling bereits zu einem langen Stau.

Glatteisgefahr auf Salzburgs Straßen

Aufgrund des Glatteises kam es Montagabend zu zahlreichen Unfällen auf Salzburgs Straßen. Wie Pfeifenberger weiter angab, kam es alleine auf der A10 bis 18 Uhr zu zwei weiteren Unfällen. Zudem krachte es gleich drei Mal auf der A1, ein weiterer Unfall ereignete sich in Seekirchen (Flachgau).