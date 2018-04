Test auf A4: Pannenstreifen wird bei Stau teils für Verkehr frei

Konkret soll mit Juli der Pannenstreifen auf der Ostautobahn zwischen Schwechat und der Simmeringer Haide freigegeben werden, wenn es zu Stau kommt. Bei diesem Stück handle es sich um einen “Hotspot”, was die Staubildung anbelangt.

Wird der Pannenstreifen freigegeben, steht eine zusätzliche Fahrspur zur Verfügung, begründete der Infrastrukturminister das Vorhaben. Nähere Details gab es dazu noch nicht.

Pannenstreifen-Öffnung: ÖAMTC reagiert zwiegespalten

In einer ersten Reaktion sieht man die Öffnung beim Verkehrsclub ÖAMTC zwiegespalten. “Damit wird einerseits die Kapazität verbessert, auf der anderen Seite opfert man den für die Sicherheit sehr wichtigen Pannenstreifen. Daher kann das nur dann stattfinden, wenn aufgrund der hohen Verkehrsdichte ein niedrigeres Tempo gefahren wird. Ein begleitendes Tempolimit wird unvermeidbar sein”, hält ÖAMTC-Chefjurist Martin Hoffer in einer Aussendung fest. Abgesehen davon müssten in kurzen Abständen Pannenbuchten eingerichtet werden, um bei fehlendem Pannenstreifen doch noch eine Notabstellfläche zu haben. “Darüber hinaus würde bei Schaffung eines dritten Fahrstreifens automatisch das Fahrverbot für Lkw auf der dritten Spur wirksam werden, das bei zweistreifigen Autobahnen nicht gilt”, so Hoffer, der diesen Vorteil begrüßt.

“Es müssen aber auch noch die nötigen Details geklärt werden, etwa wie die Bodenmarkierungen aussehen sollen und wie die Rettungsgasse gebildet werden soll”, fordert er abschließend.

(APA/S24)