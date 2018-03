Abbas beschimpfte US-Botschafter in Israel als “Hundesohn”

Äußerungen verschärften die ohnehin bereits starken Spannungen mitUSA - © AFP

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hat mit einer wütenden Attacke gegen den US-Botschafter in Israel einen Eklat im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten ausgelöst. Abbas beschimpfte Botschafter David Friedman am Montag in einer Rede in Ramallah als “Siedler” und “Hundesohn”. Friedman ist seit Jahren ein Befürworter des Ausbaus jüdischer Siedlungen im von Israel besetzten Westjordanland.