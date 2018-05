Abbas entschuldigt sich für antisemitische Äußerungen

Abbas hatte mit seinen Aussagen für Empörung gesorgt - © APA (AFP)

Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hat sich für seine jüngsten Äußerungen über Juden entschuldigt. Er verurteile den Holocaust und “Antisemitismus in all’ seinen Formen”, erklärte Abbas am Freitag in Ramallah. Der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman lehnt die Entschuldigung ab und nannte Abbas am Freitag einen “miesen Holocaust-Leugner”.