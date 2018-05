Abbas gegen Verlegung weiterer Botschaften nach Jerusalem

Palästinenserpräsident Abbas appelliert an Regierungen Südamerikas - © APA (AFP)

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas fürchtet weitere Verlegungen von Botschaften nach Jerusalem. Bei einem Besuch in Venezuela rief er die Regierungen Südamerikas dazu auf, von einem solchen Schritt abzusehen. Die meisten Länder respektierten Ost-Jerusalem als die Hauptstadt des palästinensischen Staates, fügte Abbas am Montag (Ortszeit) in Caracas hinzu.