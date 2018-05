Abbas gibt Juden Schuld an Holocaust

Abbas hat eine eigene Sicht der Geschichte - © APA (AFP)

Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hat in einer phasenweise antisemitischen Rede dem jüdischen Volk die Schuld am Holocaust gegeben, der Ermordung von sechs Millionen Juden durch die Nazis. Der Holocaust sei nicht durch Antisemitismus ausgelöst worden, sondern durch das “soziale Verhalten” der Juden, wie das Verleihen von Geld, sagte Abbas laut Nachrichtenagentur Wafa vom Dienstag in Ramallah.