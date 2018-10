Abberufung von Zuckerberg als Aufsichtsratschef gefordert

Vorstandsvorsitzender und Aufsichtsratschef zugleich - © APA (AFP/Getty)

Vier staatliche Investmentfonds in den USA haben die Abberufung von Mark Zuckerberg als Aufsichtsratschef von Facebook verlangt. Die Chefs der Investmentfonds der Bundesstaaten Illinois, New York, Pennsylvania und Rhode Island erklärten am Mittwoch, durch die Einsetzung eines unabhängigen Aufsichtsratschefs könne die Unternehmensführung und Transparenz bei Facebook verbessert werden.