Abenteurer umrundet Großbritannien schwimmend

Edgleys Rekordunternehmung hatte dort am 1. Juni begonnen, im Uhrzeigersinn umrundete er dann die Insel. Bei den Planungen ging er noch von etwa 100 statt 157 Tagen aus. Hohe Wellen, Strömungen, Kälte und Quallen erschwerten den Versuch. Er schwamm jeden Tag zwölf Stunden und schlief auf einem Begleitboot.

🏆 @RossEdgley is about to be the first person ever to swim around Great Britain.

Join us live for the final few moments of the #GreatBritishSwim: https://t.co/29pyGSMgvV pic.twitter.com/D4SPnp3RSg

— Red Bull UK (@RedBullUK) 3. November 2018