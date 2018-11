Abersee: Bursch stirbt bei Traktorabsturz

Für den 17-Jährigen kam in Abersee jede Hilfe zu spät (Symbolbild). - © APA/BARBARA GINDL

Am Sonntagabend ist ein 17-Jähriger in Abersee (Flachgau) ums Leben gekommen. Der Bursch war mit einem Traktor auf einer Forststraße vom Hösskar in Richtung Abersee unterwegs. Auf einem engen Straßenstück stürzte er drei Meter über eine Böschung ab. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, ein zweiter Jugendlicher wurde verletzt.