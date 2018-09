Abersee: Familie erleidet schwere Verbrennungen

Der Mann wollte Spiritus für den Gasherd nachfüllen. (Symbolbild) - © BIlderbox

Schwere Verbrennungen erlitten hat am Samstag eine dreiköpfige Familie, darunter ein zweijähriges Mädchen, bei einem Unfall mit einem Spirituskocher am Campingplatz in Abersee am Wolfgangsee (Flachgau). Das Kleinkind musste mit dem Hubschrauber in das Landeskrankenhaus (LKH) Salzburg geflogen werden.