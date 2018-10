Sofia Goggia muss nach erfolgreicher Vorsaison pausieren - © APA (AFP)

Sofia Goggia wird nicht am kommenden Samstag mit dem Riesentorlauf in Sölden, sondern voraussichtlich erst im Jänner in den alpinen Ski-Weltcup einsteigen. Die italienische Abfahrts-Olympiasiegerin von Pyeongchang stürzte am Freitag im Gletschertraining in Hintertux und zog sich dabei einen Bruch des rechten Knöchels zu.