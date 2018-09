Abfüllstationen für Reinigungsmittel bei dm

Kunden können einmalig ein passendes Leergebinde mit der Füllmenge von einem Liter für Geschirrspülmittel und 1,5 Liter für Waschmittel (entspricht etwa 37 Waschladungen) kaufen und dieses beim Nachfüllen nahezu unbegrenzt wiederverwenden.

Wasch- und Spülmittel nachfüllen bei dm

Je zwei biozertifizierte Waschmittel und Geschirrspülmittel von Planet Pure stehen bei den neuen Abfüllstationen zur Auswahl. Die Produkte von Planet Pure basieren auf reiner Pflanzenkraft und sind zu 100 Prozent biologisch abbaubar. Pro Nachfüllung spart man so nicht nur Kosten, sondern auch bis zu 60 Prozent an Plastikmüll. In Salzburg ist eine Filiale in Eugendorf und eine in Salzburg-Wals dabei.

Test-Filialen im Überblick: