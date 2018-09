Abgastests: Neues Messverfahren WLTP gilt ab sofort für alle Neuwagen

Seit dem Beginn des Skandals um durch die Autoindustrie manipulierte Abgaswerte habe man die Spielregeln deutlich verschärft, sagte EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska. “Strengere Abgastests sind ein Schlüsselelement des Puzzles.”

Das WLTP-Verfahren unterscheidet sich in vielen Punkten von seinem Vorgänger. So dauert der Labortest zehn Minuten länger und kommt nur noch auf 13 Prozent Stillzeit. Die gesamte Zykluslänge simuliert mit 23,25 Kilometern eine mehr als doppelt so lange Strecke wie der NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus)Stren. Die Maximalgeschwindigkeit liegt bei 131 statt bisher 120 Kilometern pro Stunde. Der NEFZ wurde seit Anfang der 1990er Jahre angewandt.

AK: Neue Abgastests bringen auch nicht volle Wahrheit

Aus Sicht der AK bringt die neue Messmethode auch keine genaue Auskunft über Spritverbrauch und CO2-Ausstoß. Weiter werde es 20 Prozent Abweichung zwischen Messwerten und Realverbrauch geben, schätzt die AK. Die Regierung solle sich auf EU-Ebene für geringere Abweichungen und Informationspflichten der Autoindustrie einsetzen.

Abweichungen von Prospektangaben und Realverbrauch von durchschnittlich 20 Prozent seien “nicht hinnehmbar”, die neuen Messregeln müssten schnell bewertet und weiter verbessert werden, so AK-Verkehrsexperte Franz Greil in einer Aussendung. Nach wie vor seien die Spritkosten eines neuen Autos für den Käufer unkalkulierbar, und auch über die Umweltbelastungen eines Neuwagens erfahre der künftige Käufer weiter zu wenig. Zudem müsse die Autoindustrie dazu verpflichtet werden, so realistisch wie möglich zu informieren, fordert die AK. Dass dies möglich sei, zeige etwa der französische PSA-Konzern, der freiwillig realistische Messwerte im Internet anbiete.

(APA)