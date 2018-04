Abgeschalteter Reaktor Fessenheim 2 wieder am Netz

Der Druckwasserreaktor Fessenheim 2 war Mitte Juni 2016 abgeschaltet worden, weil die französische Atomaufsicht zeitweise ein Prüfzertifikat entzogen hatte. Im vergangenen Monat hatte die Behörde dann grünes Licht gegeben, damit dürfen wieder beide Reaktoren in Fessenheim Strom produzieren.

Die Anlage in unmittelbarer Nähe zur deutschen Grenze ist das älteste noch laufende Atomkraftwerk Frankreichs und gilt Kritikern als Sicherheitsrisiko. Die Pariser Regierung hat die Schließung versprochen, nach derzeitiger Planung soll das Kraftwerk Ende 2018, Anfang 2019 vom Netz gehen. Dies ist jedoch an die Inbetriebnahme eines neuen Reaktors in Flamanville am Ärmelkanal geknüpft.

Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller kritisierte das Wiederhochfahren von Reaktorblock 2. “Obwohl die französische Atomaufsicht nach ihren Überprüfungen die Sicherheitsbedenken ausgeräumt sieht, halte ich die Entscheidung, Fessenheim wieder anzufahren, für falsch und riskant”, teilte der Grünen-Politiker mit.

(APA/dpa)