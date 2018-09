Abschaffung der Zeitumstellung in der EU im kommenden Jahr

Zeitumstellung gehört bald der Vergangenheit an - © APA (dpa)

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Abschaffung der Zeitumstellung für das kommende Jahr angekündigt. Die Entscheidung, ob sie die Sommer- oder die Winterzeit behalten wollen, sollen die Mitgliedstaaten aber selbst treffen, sagte Juncker am Mittwoch in seiner Rede zur Lage der Union in Straßburg.