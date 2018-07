Abschiebung droht: Salzburger Lehrling bekommt Kirchenasyl

Im Stift St. Peter bekam Ali W. Kirchenasyl. (Archivbild) - © Neumayr

Eine geplante Abschiebung in Salzburg hat hohe Wellen geschlagen. Betroffen ist Ali W., Lehrling im ARGE-Beisl im Salzburger Stadtteil Nonntal. Der 22-Jährige ist laut seinem Umfeld bestens integriert, gemeinsam mit Aktivist Bernhard Jenny und anderen Unterstützern kämpft er gegen seine Abschiebung an. Am Mittwoch erfuhr er, wie es weitergehen wird.