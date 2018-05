Abstiegsfinale als Schlussakt in deutscher Bundesliga

Bruno Labbadias Wolfsburger haben es selbst in der Hand - © APA (dpa)

Die deutsche Fußball-Bundesliga erlebt in der letzten Runde am kommenden Wochenende ein Abstiegsfinale als Fernduell zwischen dem Hamburger SV und dem VfL Wolfsburg. Für den HSV sind die Chancen, den erstmaligen Absturz in die 2. Liga zu vermeiden, nach dem 0:3 in Frankfurt am Samstag allerdings drastisch gesunken. Spannung bietet auch das Rennen um die Plätze im Europacup.