Abteilungsleiter in Sozialwohnung: Salzburg AG regelt Vergabe neu

Beim konkreten Fall geht es um eine Wohnung in einem Gebäude der GSWB (Gemeinnützigen Salzburger Wohnbaugesellschaft) im Salzburger Stadtteil Lehen. Für 24 Wohnungen hat die Salzburg AG das Vergaberecht. Dies wurde in einem Vertrag in den 1950er Jahren verankert.

Salzburg AG regelt Wohnungsvergabe neu

„Die bisherige interne Vorgangsweise bei der Vergabe von Wohnungen der GSWB aus den 50iger-Jahren für die, die Salzburg AG ein Nominierungsrecht besitzt, wird neu geregelt“. Das hat der neue Aufsichtsratsvorsitzende Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) mit Vorstandssprecher Leonhard Schitter und Betriebsratsvorsitzendem Hans Grünwald vereinbart. Künftig werde die Vergabe dieser Wohnungen durch den Betriebsrat in der Salzburg AG und unter besonderer Berücksichtigung von sozialen Kriterien erfolgen, heißt es in einer Aussendung. Dazu werde eigens eine interne Wohnungskommission eingerichtet.

Wenig Interesse an GSWB-Wohnungen

Wie der ORF Salzburg am Montag berichtet, seien aktuell nur 15 der 24 Wohnungen an Mitarbeiter vergeben. Deshalb habe auch ein Abteilungsleiter den günstigen Wohnraum nutzen können. Das soll aber künftig nicht mehr möglich sein. „Sollte hinsichtlich der GSWB-Wohnungen kein Bedarf von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Salzburg AG, die diese sozialen Kriterien erfüllen, bestehen, wird das Nominierungsrecht seitens der Salzburg AG nicht in Anspruch genommen“, erklärt die Salzburg AG. Die Wohnungen sollen dann ausschließlich durch die GSWB vergeben werden können.