Jugendliche filmten Missbrauch von 13-Jähriger in Deutschland

Das Mädchen ist schwer traumatisiert - © dpa

In einem Waldstück in Velbert in Deutschland sollen sich mindestens acht Jugendliche an einem 13 Jahre alten Mädchen vergangen und die Tat gefilmt haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Wuppertal sitzen sechs von ihnen in Untersuchungshaft, zwei weitere seien auf der Flucht. Die Jugendlichen seien im Alter zwischen 14 und 16 Jahren.