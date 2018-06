Acht Tote bei Anschlag auf Religionsführer-Treffen in Kabul

Schlechte Sicherheitslage vor Wahlen in Afghanistan - © APA (Archiv/AFP)

In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Montag ein Selbstmordanschlag auf ein Treffen von Religionsführern verübt worden. Mindestens acht Menschen seien getötet worden, sagte ein Polizeisprecher. Andere Quellen sprachen von bis zu 12 Todesopfern. Nach ersten Informationen sei der Anschlag vor einem Zelt gezündet worden, in dem die Geistlichen getagt hatten.