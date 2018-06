Kassatkina brauchte gegen die Mitfavoritin nur zwei Sätze - © APA (AFP)

Australian-Open-Siegerin Caroline Wozniacki ist bei den French Open bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Die als Nummer zwei gesetzte Dänin verlor das am Montag fortgesetzte Match gegen die Russin Darja Kassatkina 6:7(5),3:6. Die Partie war am Sonntagabend wegen Dunkelheit beim Stand von 3:3 im zweiten Satz abgebrochen worden und am Montag dann rasch beendet.