Achtjähriger Bub nach Sturz von Mostpresse gestorben

Der Achtjährige starb im LKH Graz - © APA

Jener achtjährige Bub, der am Samstag in Wieden im Bezirk Liezen (Steiermark) beim Spielen von einer Mostpresse gestürzt war, ist noch am gleichen Abend im LKH Graz seinen schweren Verletzungen erlegen. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei ist Fremdverschulden auszuschließen. Die Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.