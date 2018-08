Achtjähriger steigt ohne Mutter in U-Bahn: “Happy End” in Wien

Der Bub fuhr allein mit der U-Bahn zum Arbeitsplatz der Mutter. (Symbolbild) - © APA/GEORG HOCHMUTH/Archiv

Rund 35 Polizisten haben Dienstagfrüh nach einem Achtjährigen gesucht, der ohne seine Mutter in Wien-Liesing in einen U-Bahn-Waggon gestiegen war. Der Bub tauchte später wohlbehalten am Arbeitsplatz der 50-Jährigen auf, berichtete die Polizei am Mittwoch. Er war mit der U6 von Siebenhirten bis zum AKH in Wien-Alsergrund gefahren und hatte sich in dem Spital bei einem Kollegen der Mutter gemeldet.