Bei anhaltendem Stop-and-Go-Verkehr vor der Mautstelle St. Michael im Lungau übersah der 24-järhige Autolenker, dass das Auto vor ihm abbremste und fuhr auf dieses auf, wie die Polizei berichtet. Insgesamt vier Autos waren schließlich in den Auffahrunfall verwickelt, an drei der vier Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Katschbergtunnel war in Fahrtrichtung Salzburg für rund eineinhalb Stunden gesperrt.