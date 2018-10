Achtjähriges Mädchen stirbt bei Kollision mit Feuerwehrauto in Bayern

Bei einem Feuerwehrfest in Trostberg kam eine Achtjährige ums Leben. (SYMBOLBILD) - © Bilderbox

Ein Mädchen ist in Bayern von einem abbiegenden Feuerwehrwagen erfasst worden und an den Verletzungen gestorben. Die Achtjährige befand sich nach Angaben der Polizei am Samstag mit anderen Kindern neben einer großen Straße in Trostberg im Landkreis Traunstein.