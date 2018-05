Achtung Spam: Whatsapp-Kettenbrief verspricht gratis Red Bull

Mit Gewinnspielen und Gratis-Produkten versuchen Betrüger derzeit über Whatsapp ihr Glück. Nach einem Korb voller Milka-Schokolade wird den Nutzern nun eine Kiste Red Bull versprochen. Die Aufdecker von mimikama warnen vor dem Betrugsversuch. Anstatt dem Gewinn blühen den Teilnehmern meist horrende Kosten.

Die Webadresse sieht einer echten URL zum Verwechseln ähnlich. Foto: SALZBURG24/Leserreporter ©

Täuschend echte Fake-Adressen

Die Vorgangsweise solcher Gewinnspiele ist oft die gleiche: Mit einem Gewinnversprechen werden die Nutzer zur Teilnahme angeregt. Die Webadresse (URL) im angefügten Link sieht der Originaladresse der jeweiligen Unternehmen meist täuschend ähnlich. Ein kleines Detail weicht dann aber von der echten URL ab. In dem Kettenbrief, der mimikama weitergeleitet wurde, ist das etwa “www.redbull-de.com”, die Originaladresse wäre “www.redbull.com/at-de”. Klickt man auf den Link, kann man auf einer Website bei einem Gewinnspiel teilnehmen. Fragen müssen beantwortet werden, am Ende ist aber jeder ein Gewinner, egal, was angekreuzt wurde.

Opfer rekrutiert für Betrüger

Um seinen Gewinn dann auch wirklich abholen zu können, muss der “Gewinner” aber noch ein paar Aufgaben erledigen. Erstens muss er das Angebot mit 15 Freunden auf Whatsapp teilen, damit werden die eigenen Freunde auch Opfer des Betrugs. Nach einem Klick auf einen Link mit “Kiste anfordern”, müssen schließlich noch persönliche Daten preisgegeben werden. Das alles unter dem Vorwand, die gewonnene Kiste zustellen zu können.

Whatsapp-Betrug kann teuer werden

Teilnehmer werden die Kiste Red Bull natürlich niemals zu Gesicht bekommen. Stattdessen kommen sie auf ein Provisionsprogramm. Dort kann man erneut bei einem Gewinnspiel mitmachen, danach landet man bei einem Aboservice: Im Endeffekt kann die Teilnahme also ziemlich teuer werden, nicht zu sprechen von den Daten, die abgegriffen werden.

So solltet ihr auf Spam reagieren:

Wie sollen sich Nutzer also verhalten, wenn sie mit einem solchen Kettenbrief konfrontiert werden? Matthias Jax, Projektleiter bei der Initiative “Safer Internet” warnt im Gespräch mit SALZBURG24, dass auf Whatsapp generell keine offiziellen Gewinnspiele veranstaltet werden: “Solche Nachrichten werden im Normalfall nur verschickt, wenn man sich zuvor schon bei einem Gewinnspiel angemeldet hat.” Wirksamen Schutz vor Kettenbriefen von Freunden gibt es zwar keinen, Betrüger haben aber schlechte Chancen, wenn die eigene Handynummer im Netz gar nicht erst auftaucht. Bekommt man von einer unbekannten Nummer eine Nachricht, so fragt Whatsapp ohnehin, ob diese Nummer als Spam markiert werden soll oder dem Empfänger bekannt ist. “Kettenbriefe können nur unterbrochen werden, wenn sie nicht mehr weitergeleitet werden. Den Kettenbrief am besten löschen und den eigenen Freunden Bescheid geben, dass man solche Nachrichten auch nicht mehr erhalten möchte”, rät Jax.

Skepsis ist bester Schutz gegen Betrug

Die Initiative hat mittlerweile ein eigenes Telefon eingerichtet, bei dem solche Kettenbriefe gemeldet werden können. Pro Woche trudeln hier 500.000 Nachrichten ein. Da seien auch wirklich gut gemachte dabei, wie etwa auch jener mit der Milka-Schokolade, sagt Jax. Der beste Schutz: “Skeptisch sein, dem Bauchgefühl vertrauen und einfach auch einmal Sachen löschen, die ich nicht haben will”, erklärt Jax.