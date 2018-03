Adi Hütter mit Bern auf Meisterkurs – 17 Punkte vor Basel

Basel hatte bereits am Samstag in Luzern im Spiel der 25. Runde 0:1 und damit im Titelrennen weiter an Boden verloren. Ganz abschreiben darf man den Dominator der vergangenen Jahre, der fünf der sieben Pflichtspiele 2018 verloren hat, aber noch nicht, hat er doch zwei Spiele weniger ausgetragen. Bei den Young Boys wurde Thorsten Schick erst in der 89. Minute eingetauscht. Bei den Verlierern aus Zürich waren ÖFB-Teamtormann Heinz Lindner und Stürmer Marco Djuricin über die volle Distanz im Einsatz.

(APA)