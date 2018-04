Adi Hütter mit YB Bern Schweizer Meister

Hütter hatte Red Bull Salzburg in der Saison 2014/15 zum Double aus Meistertitel und Cupsieg geführt, den Erfolg mit Bern stellt er selbst aber darüber. Am Samstag fixierten die Young Boys vorzeitig den Triumph, auf den sie so lange gewartet haben. Vor über 31.000 Zuschauern im ausverkauften Stade de Suisse Wankdorf gerieten die Heimischen mit 0:1 in Rückstand, doch Guillaume Hoarau mit einem schmeichelhaften Elfmeter (52.) und Jean-Pierre Nsame (89.) drehten die Partie. Der Steirer Thorsten Schick kam bei Bern ab der 88. Minute zum Einsatz. Beim Stand von 1:1 scheiterte Luzerns Valeriane Gvilia mit einem Foulelfmeter an Marco Wölfli (76.).

Hütter macht Bern zum “Schwiizermeischter”

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff lag die Hauptstadt im Freudentaumel. “Meischter, Schwiizermeischter” skandierten die Fans in der Innenstadt. Überall krachten Feuerwerk und Knallkörper, Autokorsos fuhren hupend durch die Straßen. Die Stadt Bern hatte für den Fall einer Meisterfeier am Samstag Freinacht erklärt.

Ein Erfolgserlebnis gab es auch für Rekordmeister Grasshoppers Zürich beim Debüt von Ex-Austria-Trainer Thorsten Fink. Eine Woche nach dem 4:3 gegen Lugano holten die Grasshoppers mit Torhüter Heinz Lindner und Marco Djuricin in Lausanne einen 1:0-Sieg. Der Vorsprung auf das Tabellenende beträgt damit beruhigende sieben Punkte.

(APA)