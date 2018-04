Adnet: 79-Jähriger stürzt mit Traktor ab

Für die Bergung musste ein Autokran anrücken. - © FF Adnet

An das Ufer des Wiestalstausees ist am Mittwochvormittag ein 79-Jähriger mit seinem Traktor gestürzt. Das Fahrzeug war in Adnet (Tennengau) von der Wiestal Landesstraße abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen.