Adnet: Landwirt (34) überschlägt sich mit Traktor

Wie die Polizei Salzburg Montagfrüh in einer Presseaussendung mitteilte, war der 34-Jährige mit dem Traktor seines Vaters von der Wiestal Landesstraße kommend in Richtung des elterlichen Bauernhofs unterwegs. Auf der Zufahrtsstraße kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Traktor überschlug sich und blieb in einem kleinen Waldstück am Dach liegen.

34-Jähriger bleibt unverletzt

Der Mann konnte sich glücklicherweise unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Die Feuerwehren aus Adnet und Hallein mussten zur Bergung des Traktors anrücken. Während der Bergungsarbeiten war die Wiestal Landesstraße für rund eine Stunde gesperrt.

Mehrere Anzeigen nach Traktorunfall in Adnet

Einen Alkotest hat der Unfalllenker verweigert, berichtete die Polizei. Ebenso habe er sich bei der Unfallaufnahme nicht kooperativ gezeigt. Einen Führerschein besitzt der 34-Jährige zudem nicht. Der Landwirt und sein Vater werden wegen verschiedener Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft zur Anzeige gebracht, heißt es im Polizeibericht abschließend.