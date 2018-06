Ältester Orang-Utan der Welt mit 62 Jahren gestorben

Die rüstige Affen-Lady ist im Zoo von Perth verstorben. - © APA/AFP/PERTH ZOO/ALEX ASBURY

Im stolzen Alter von 62 Jahren ist der älteste Orang-Utan der Welt gestorben. Die Affendame Puan – indonesisch für Dame – starb am Montag im Zoo der australischen Stadt Perth, wie die Zooverwaltung am Dienstag mitteilte. Puan hatte elf Kinder und 54 Nachkommen in zweiter oder dritter Generation.