Ärzte ohne Grenzen beklagen “NGO-Kriminalisierung”

Justiz beschlagnahmte u.a. das Schiff "Proactiva Open Arms" - © APA (AFP)

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat in einem Appell an die europäischen Regierungen Initiativen verurteilt, die die Rettungsaktion von NGOs im Mittelmeer verhindern. Die Organisation kritisierte in einer Pressemitteilung die Rückführung von im Mittelmeer geretteten Migranten nach Libyen und die “Kriminalisierung” der bei der Flüchtlingsrettung aktiven NGOs.