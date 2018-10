Ärzte ohne Grenzen: Von Politikern “angegriffen”

Die NGO werde von der Regierung kriminalisiert, so Maleh. - © APA

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat nach Ansicht der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen die Grenze zwischen Kritik und Diffamierung klar überschritten. Das sagte Margaretha Maleh, Präsidentin von Ärzte ohne Grenzen Österreich, am heutigen Mittwoch in einer Pressekonferenz in Wien.