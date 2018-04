Ärztekammer rät wegen Datenschutz zum Ausstieg aus ELGA

Ärztekammer hat kein Vertrauen mehr in ELGA - © APA

“Wer sicher sein möchte, dass seine persönlichen Gesundheitsdaten nicht an Dritte weitergegeben werden, muss aus der Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) herausoptieren”, so kommentiert Johannes Steinhart, Ärztekammer-Vizepräsident, das “Kommunikations-Chaos der Bundesregierung” zur Frage, wann sensible Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken an Dritte weitergegeben werden dürfen.