Ärztekammer warnt erneut vor Mediziner-Mangel

Ärzte dringend gesucht - © APA (dpa)

Die Ärztekammer warnt einmal mehr vor einem Mediziner-Mangel und forderte im Ö1-“Morgenjournal” die Aufhebung der Altersobergrenze von 70 Jahren. Kommendes Jahr würden zehn Prozent aller Haus- und Fachärzte mit Kassenvertrag in Pension geschickt werden, weil dann die Altersgrenze endgültig in Kraft trete, erklärte Helga Azem, Vertreterin der Kurie der niedergelassenen Ärzte in der Ärztekammer.