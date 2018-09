AfD ist zweitstärkste Kraft in Deutschland

Die Partei legt einen Zähler auf 17 Prozent zu - © APA (dpa)

Die AfD ist auch laut Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für “Bild am Sonntag” erhebt, zweitstärkste Partei in Deutschland. Sie legt einen Zähler auf 17 Prozent zu. Die SPD verliert dagegen einen Punkt und kommt nur noch auf 16 Prozent. Auch die Unionsparteien rutschen in der Gunst der Wähler ab. Für sie sprachen sich nur noch 27 Prozent der Umfrageteilnehmer aus.