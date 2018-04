Affe soll Baby in Indien verschleppt haben: Kind starb

Glaubwürdigkeit der Angaben wird geprüft - © APA (AFP)

In Indien soll ein Affe ein Baby verschleppt haben – mit tödlichen Folgen. Die Leiche des 15 Tage alten Buben wurde am Sonntag in einem Brunnen im ostindischen Dorf Talabasta entdeckt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Affe hatte sich das Kind den Angaben zufolge am Samstag geschnappt, als es neben seiner Mutter schlief, und war mit ihm davon gelaufen.