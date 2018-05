Afghane nach Tod von Schwester als Erwachsener angeklagt

14-Jährige wurde erstochen aufgefunden - © APA (Archiv)

Jener Afghane, der am 18. September 2017 in Wien-Favoriten seine jüngere Schwester mit einem Kampfmesser getötet haben soll, wird sich wegen Mordes vor Geschworenen verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage davon aus, dass der Mann im Tatzeitraum 21 Jahre und drei Monate alt war. Bei seiner Festnahme hatte er behauptet, er wäre 18 Jahre alt.