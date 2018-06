Afghanische Sicherheitskräfte bei Taliban-Attacken getötet

Die Feuerpause wirkte nicht lange nach - © APA (AFP/Archiv)

Bei mehreren Angriffen der Taliban-Kämpfer im Westen Afghanistans sind nach Angaben der Behörden etwa 30 einheimische Polizisten und Soldaten getötet worden. Wie die Behörden in der Provinz Badghis am Mittwoch mitteilten, galten die Angriffe unter anderem einem Konvoi, der zur Verstärkung in die Unruheregion geschickt wurde. Die Kämpfe treiben die Zahl der Kriegsflüchtlinge in die Höhe.