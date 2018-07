Afghanischer Parlamentskandidat bei Anschlag getötet

Khan führte demnach auch eine lokale Miliz an, die Aufständische in der Region bekämpft. Die weiteren Getöteten seien Familienmitglieder des Parlamentskandidaten.

In der Provinz Nangarhar gibt es seit Monaten besonders viele Attentate. Erst am Samstag wurden bei einem mehrere Stunden dauernden Angriff auf ein Hebammenschule mindestens drei Menschen getötet. Wenige Tage davor kamen bei einem Anschlag auf ein Schulamt mindestens elf Menschen ums Leben.

Wer hinter der Tat steckte, blieb zunächst unklar. In der Provinz Nangarhar an der pakistanisch-afghanischen Grenze sind sowohl die radikalislamischen Taliban als auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aktiv. Amerikanische und afghanische Truppen führen seit Wochen Offensiven in der Provinz gegen die Extremisten.

(APA/dpa/ag.)