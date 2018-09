Afghanischer Rebellen-Anführer Haqqani gestorben

Haqqani hatte die nach ihm benannte Haqqani-Organisation in den 1970er Jahren gegründet, die zu einer der mächtigsten und gefürchtetsten Rebellengruppen in Afghanistan wurde. In dem von den USA unterstützten Kampf gegen die sowjetischen Besatzertruppen stieg er zu einem der bekanntesten Anführer auf.

Der ehemalige US-Kongressabgeordnete Charlie Wilson nannte Haqqani einmal die “personifizierte Güte”. Haqqani besuchte sogar das Weiße Haus, als Ronald Reagan US-Präsident war. In jener Zeit entstanden auch enge Verbindungen mit dem pakistanischen Geheimdienst ISI.

Später verbündete er sich mit den Taliban und nach dem Sturz der Islamisten durch eine von den Vereinigten Staaten angeführte Allianz 2001 bekämpfte er die Truppen der USA und ihrer Partner.

Die operative Führung der Gruppe hatte er bereits vor mehreren Jahren an seinen Sohn Sirajuddin Haqqani abgegeben, der mittlerweile Vizechef der afghanischen Taliban ist. Analysten sehen durch den Tod Jalaluddins keine Auswirkungen auf die Tätigkeiten des Haqqani-Netzwerks. Bereits 2015 war über Haqqanis vermeintlichen Tod berichtet worden.

Die Haqqani-Gruppe hat ihre Basis in der pakistanischen Region Nord-Waziristan im Grenzgebiet zu Afghanistan. Sie gilt als besonders gut organisiert. Die USA und die afghanische Regierung werfen dem pakistanischen Geheimdienst vor, die Extremisten zu unterstützen. Pakistan bestreitet dies und verweist auf frühe Verbindungen der Gruppe zum US-Geheimdienst CIA.

(APA/dpa/ag.)