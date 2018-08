Afghanistan-Konferenz in Moskau verschoben

Ghani einigte sich mit Lawrow auf eine Verschiebung - © APA (AFP)

Eine für Anfang September geplante Afghanistan-Konferenz in der russischen Hauptstadt Moskau ist verschoben worden. Laut einer Mitteilung des afghanischen Präsidentenpalastes einigten sich Präsident Ashraf Ghani und der russische Außenminister Sergej Lawrow in einem Telefongespräch am Montag darauf, die Konferenz zu verschieben. So hätten die beiden Länder genügend Zeit für die Vorbereitung.