Afrikas jüngster Milliardär in Tansania entführt

Mohammed Dewji wurde aus einem Hotel in Daressalam entführt - © APA (AFP)

Afrikas jüngster Milliardär Mohammed Dewji ist am Donnerstag in der tansanischen Wirtschaftsmetropole Daressalam von Bewaffneten entführt worden. Erste Informationen wiesen darauf hin, dass der 43-Jährige “von Weißen gekidnappt wurde, die in zwei Autos unterwegs waren”, sagte Gouverneur Paul Makonda Journalisten.